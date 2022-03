¿Qué es el «overshoot day», cómo se calcula y qué estrategias hay para modificarlo?

El overshoot day marca la fecha en que la demanda de recursos y servicios ecológicos por parte de la humanidad en un año determinado supera lo que la Tierra puede regenerar en ese año.

El déficit se da liquidando las reservas de recursos ecológicos y acumulando residuos, principalmente dióxido de carbono en la atmósfera. El día del sobregiro de la Tierra es organizado y calculado por Global Footprint Network, una organización internacional de investigación que proporciona a los responsables de la toma de decisiones un menú de herramientas para ayudar a la economía humana a operar dentro de los límites ecológicos de la Tierra.

Para determinar la fecha del día del sobregiro cada año, Global Footprint Network calcula el número de días de ese año en que la biocapacidad de la Tierra es suficiente para cubrir la huella ecológica de la humanidad. El resto del año corresponde al rebasamiento global.

¿Cómo se calcula?

El día de sobregiro de la Tierra se calcula dividiendo la biocapacidad del planeta (la cantidad de recursos ecológicos que la Tierra es capaz de generar ese año), por la huella ecológica de la humanidad (la demanda de la humanidad para ese año), y multiplicando por 365, el número de días de un año:

(Biocapacidad de la Tierra / Huella ecológica de la humanidad) x 365 = Día de sobregiro de la Tierra

Un ejemplo: del 1 de enero al 22 de agosto de 2020, la humanidad utilizó tanto de la naturaleza como el planeta puede renovar en todo el año. Esto hace que el 22 de agosto fuera el día del sobregiro de la Tierra de 2020. Indica que más de un tercio de nuestra demanda anual proviene del agotamiento. Dicho en términos comerciales: el 22 de agosto se superó el presupuesto anual de recursos ecológicos de la Tierra.

En 2021 cayó el 29 de julio. Para llegar al día, se evaluaron los cambios en las emisiones de carbono y la biocapacidad de los bosques desde el 1 de enero hasta el día del sobregiro de la Tierra de 2021. El equipo de investigación de Earth Overshoot Day, llegó a la conclusión de un aumento del 6,6% en la huella ecológica global en comparación con 2020 y una disminución del 0,5% en la biocapacidad forestal mundial.

¿Qué es la biocapacidad?

Se refiere a la capacidad de un área biológicamente productiva determinada para generar un suministro continuo de recursos renovables y absorber sus desechos. La insostenibilidad se produce si la huella ecológica de la zona supera su biocapacidad.

La biocapacidad de una superficie concreta representa su capacidad para regenerar lo que la gente demanda. Esta puede cambiar de un año a otro debido al clima, a la gestión y también a las porciones que se consideran insumos útiles para la economía humana.

Algunos datos:

> La mayoría de la humanidad vive en regiones de bajo ingreso y poca biocapacidad.

> En áreas como San Francisco, Hong Kong, Hamburgo viven con alto consumo y si toda la humanidad viviera a ese nivel, se precisarían seis planetas Tierra.

> En un mundo finito, no se puede estabilizar una economía a largo plazo incrementando constantemente el consumo, especialmente si se está en un estado de sobregiro de los recursos naturales.

> En la actualidad, la mayoría de los países del mundo tienen un déficit ecológico, ya que utilizan más recursos naturales de los que los ecosistemas dentro de sus fronteras pueden regenerar.

Las estrategias posibles

Según el informe “Strategies for one-planet prosperity. How to build lasting success on our finite planet” (2020) existen dos estrategias para encarar el tema: 1) acelerar la optimización de los recursos y disminuir la dependencia de los recursos manteniendo el bienestar humano y 2) permitir un bienestar duradero y satisfacer las necesidades humanas dentro del presupuesto ecológico del planeta.

No está claro cómo van a evolucionar estos temas. Lo que está claro es que hay que buscar nuevas formas de medir lo que está pasando en el planeta, cuantificar los impactos y transitar por diferentes soluciones. La huella ecológica y la biocapacidad son herramientas, y cada país, cada sociedad y cada ciudad debe dimensionarlas para sincerar su situación y definir las estrategias que más le convengan.

Por Federico de Arteaga, Ex Director de Planeación en Grupo JB-Cuervo. Experto en Ciudades, Destinos Inteligentes, en Responsabilidad Social y Sostenibilidad.