IFI Awards 2022: Los diez proyectos premiados en la competencia global de diseño y arquitectura

Ubicado en una zona residencial próxima a Valencia, el proyecto consiste en hacer convivir el estudio de un músico con su vivienda. Debido a la proximidad de las casas vecinas, se decide generar una planta baja con un volumen semienterrado donde se configura el estudio de grabación con una acústica muy cuidada. Este volumen divide la planta baja en el hall de acceso y la zona pública de la vivienda, abierta a la piscina y el jardín. Sobre este nivel se deposita otro volumen materializado por morteros de cal blanca, aparentemente cerrado al ambiente pero abierto en su quinta fachada a los jardines adyacentes. Una suerte de patio íntimo donde disfrutar del silencio de la naturaleza.

