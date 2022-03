Bernie Ecclestone: ‘Enzo Ferrari me enseñó que el deporte está sobre la mesa y el negocio debajo’

¿Alguna vez alguien te ha burlado en un trato?

Probablemente. Pero prefiero no recordar.

¿Crees que te malinterpretan?

A veces digo las cosas de tal manera que no se toman como quería que fueran. Me he metido en algunos problemas, pero honestamente puedo decir que una persona es una persona para mí. Tomo a las personas como las veo. No importa de qué color sea o si es hombre o mujer, su religión o nacionalidad, si es rico o pobre, su política… Mírame: estoy por debajo de la estatura promedio, pero No me siento mal por eso. Soy exactamente igual que alguien que es más alto. De hecho, en un asiento de avión me siento más cómodo que alguien más alto. Hay cosas positivas en todo. Nada es del todo malo.

Tienes un poco de historia de liquidar a la gente…

Pobre Jean-Marie [Balestre, el exdirector de Fisa, el órgano rector de la Fórmula Uno]. Max [Mosley, el sucesor de Balestre] y yo solíamos divertirnos un poco con él. Recuerdo una vez que le dijimos a uno de los comisarios en Sudáfrica que intentaría subir al podio después de la carrera pero no estaba autorizado. Él dijo: “Déjamelo a mí”. Luego, Jean-Marie subió y el alguacil simplemente lo agarró y lo tiró. Estaba muy molesto por eso. O cuando solíamos hacer las reservas en bloque para los hoteles y le conseguimos una habitación que daba a una escalera con un baño compartido. A él no parecía gustarle eso en absoluto. Era muy divertido en esos días

Viste el accidente de Romain Grosjean en Bahrein, después del cual simplemente se alejó. Otros no han tenido tanta suerte y muchos eran amigos cercanos. ¿Cómo lidias con la pérdida?

Yo no voy a los funerales. Si estabas cerca de alguien, ellos sabían que estabas cerca de ellos. ¿Cuál es el punto de ir al funeral? Están muertos. ellos no saben Cuando [François] Cevert fue asesinado en Watkins Glen, fue horrible. Básicamente fue cortado por la mitad. Carlos [Reutemann] entró y estaba conmocionado. Eran compañeros. Me contó lo que había visto, pero luego, cuando llegó el momento de practicar, volvió al coche. Suena insensible, pero así era en aquellos días. Tú simplemente continuaste. Ahora es mucho más seguro, gracias a Sid [Watkins] y Max. Pero nunca será completamente seguro. Tienes que aceptar eso.

¿Qué piensas de la Fórmula Uno ahora? ¿Echa de menos estar involucrado? ¿Crees que está siendo bien llevado?

Echo de menos algunos de los tratos, especialmente con los promotores en algunos de los circuitos (algunos podrían haberse arruinado si no hubiéramos estado involucrados y ayudado un poco) y los tratos con algunos de los grandes patrocinadores, que han renovado por décadas. Veo las carreras. Y todavía recibo alguna que otra llamada pidiendo consejo.

¿Hubieras permitido el mensaje “Fin al racismo” al comienzo de las carreras?

Hace unos años, había un jugador de fútbol americano [Colin Kaepernick] que solía arrodillarse antes de los partidos. Bueno, hubo mucha ira de las autoridades por eso. Uno o dos de los pilotos de Fórmula Uno se pronunciaron al respecto pero, al final, no lo hicieron. No se arrodillaron. Dijeron que se les pidió que no lo hicieran. No dijeron quién les pidió que no lo hicieran, no fui yo. Estaba fuera de la Fórmula Uno. No puedo ver qué tiene de diferente este año. Esas cosas horribles que han estado sucediendo en Estados Unidos han estado sucediendo durante muchas décadas. Supongo que es bueno que la gente se haya dado cuenta de lo que está pasando. Espero que haga una diferencia.

¿Cuál será tu legado?

Si la gente quiere recordarme, lo hará, por las razones que sean.

¿Quién es el verdadero Bernie Ecclestone?

No sé si existe. ¡Es un poco flexible!